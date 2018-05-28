اختتمت الدورة الرمضانية «شكراً قواتنا المسلحة» لكرة القدم، مساء أمس (الأحد)، والتي نظمتها بلدية صمخ جنوب بيشة، بتتويج فريق لستر بعد فوزه على فريق الوصل في المباراة النهائية، بحضور رئيس مركز صمخ تركي الزايدي، ورئيس بلدية صمخ بندر الطليحه، ونائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالله الشهراني، ورؤساء الدوائر الحكومية وعدد من الجمهور.



هذا وتخلل حفل التتويج تكريم الجهات الراعية، والدوائر الحكومية المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة. وأشار رئيس بلدية صمخ بندر الطليحه أن الدورة حملت شعار «شكراً قواتنا المسلحة»، تقديراً لما تبذله قواتنا من الغالي والنفيس، وتقديم أرواحهم ودمائهم فداء للوطن.



يذكر أن الدورة برعاية لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصمخ.