أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي عن اتفاق الحكومة والمعارضة البرلمانية على تعيين كبير القضاة السابق ناصر الملك رئيساً للحكومة الانتقالية التي ستشرف على الانتخابات العامة القادمة المقرر عقدها في الخامس والعشرين من يوليو القادم.وأوضح عباسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إسلام آباد أنه تم اختيار القاضي المتقاعد ناصر الملك رئيساً للحكومة الانتقالية بعد التشاور مع جميع الأحزاب السياسية، وبعد أن اتضح بأنه الشخص الأنسب لهذا المنصب .ومن المقرر أن يتولى ناصر الملك مهام منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية في باكستان فور انتهاء ولاية الحكومة الحالية المقررة في 31 مايو الجاري.