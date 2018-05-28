حسين هزازي (جدة) @h_hzaziأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم (الأثنين)، عن فتح باب القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس والدبلومات للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1439 / 1440هــ، بالمركز الرئيسي وفرع الجامعة برابغ، والذي يستمر حتى 27 شوال القادم، وذلك لخرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها عبر بوابة القبول الإلكترونية «عزز» (adm.kau.edu.sa).
وأكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على أن الجامعة طوعت التقنية وسخرت كافة إمكاناتها لخدمة الراغبين والراغبات بالالتحاق بالجامعة بتقديم طلب القبول وإكمال إجراءات القبول إلكترونياً عبر بوابة القبول «عزز» لخدمة القبول الإلكتروني الفوري من دون الحاجة لمراجعة الجامعة، من خلال 5 مراحل، مرحلة تسجيل البيانات، من 13-09-1439هـ إلى 27-10-1439هـ ويبدأ به الراغبين بالالتحاق بتسجيل بياناتهم، مرحلة تأكيد الطلب، من 21-10-1439هـ إلى 27-10-1439هـ ويتم فيها تأكيد الطلب بعد مراجعة البيانات والرغبات المسجلة، مرحلة الفرز الإلكتروني، من 27-10-1439هـ إلى 03-11-1439هـ خلالها تقوم الجامعة بمراجعة البيانات والمفاضلة بين المتقدمين إلكترونياً، مرحلة إعلان النتائج وذلك في 04-11-1439هـ وهي مرحلة إعلان نتائج المرشحين للقبول ويعطى المرشح مهلة زمنية محددة لتأكيد رغبته في القبول بالمقعد المرشح له، مرحلة المراجعة النهائية، وتتم من قبل عمادة القبول والتسجيل بمطابقة البيانات بالمرفقات ومنح القبول النهائي للمرشح والرقم الجامعي مع موعد اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.
وأوضح «اليوبي» أن بوابة «عزز» بالجامعة حققت تميزاً على مستوى السعودية وذلك بحصولها مؤخراً على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الخامسة فرع تقديم خدمة أفضل لأفراد المجتمع «حكومة - أفراد»، نظير نظام القبول الإلكتروني بالجامعة.
وتجدر الإشارة أن بوابة «عزز» عبر صفحتها بموقع الجامعة تشرح للراغبين والراغبات بالالتحاق والتسجيل بالجامعة للعام الدراسي القادم، كما توضح كيفية تحديد الرغبات والبرامج المتاحة، ومعايير القبول والشروط وآلية التقديم بالجامعة تفصيلياً.