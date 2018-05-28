نزلت أسعار الذهب للجلسة الثانية علي التوالي اليوم الاثنين مع انحسار التوترات السياسية بعدما أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الآمال بعقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1296.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة تسليم يونيو 0.6 بالمئة ليصل إلى 1295.60 دولار للأوقية.وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني «يبدو أن هناك فرصة ما لعقد اجتماع بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ومن شأن ذلك أن يقلل التوترات الجيوسياسية ويحد من جاذبية الذهب»، مضيفا أن قوة الدولار تضغط ايضا على الأسعار.وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 93.961 مقتربا من مستوى 94.298 الذي سجله يوم الجمعة وهو الأعلى منذ 14 نوفمبر.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.47 دولار للأوقية.وكسب البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 903.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 981.50 دولار.ومن المتوقع أن تكون احجام التداولات ضعيفة اليوم نظرا لإغلاق سوقي لندن ونيويورك بمناسبة عطلات عامة.