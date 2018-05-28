ذكر متحدث باسم أسرة جورج بوش الأب (93 عاما) في تغريدة على تويتر أن الرئيس الأمريكي الأسبق نُقل إلى مستشفى في ولاية مين أمس الأحد بعد أن عانى من هبوط ضغط الدم والإرهاق.وقال المتحدث جيم مكجراث إن بوش، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، سيبقى على الأرجح تحت الملاحظة في المستشفى بضعة أيام.وأضاف "الرئيس الأسبق واع ومتيقظ ولا يشعر بأي ألم".وكان بوش قد نُقل إلى مستشفى في ولاية تكساس الشهر الماضي للعلاج من عدوى انتقلت إلى دمه، ومكث فيه نحو أسبوعين. ودخل المستشفى بعد يوم من حضوره جنازة زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة التي توفيت في 17 أبريل بعد زواج استمر 73 عاما.وحضر بوش أمس السبت احتفالية في كينبنكبورت بولاية مين لإحياء يوم الذكرى مع المحاربين القدامى ومستشاره السابق للأمن القومي برنت سكوكروفت، وفقا لتغريدة نشرت على حساب بوش الرسمي على تويتر.وبوش هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن الذي تولى الرئاسة لفترتين من 2001 إلى 2009، ووالد حاكم فلوريدا الأسبق جيب بوش الذي سعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 لكن مساعيه لم تكلل بالنجاح.