أكدت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أنه لم يصرف أي أجر للموظفة منال الحازمي، التي ادعت أن هناك من يصرف راتبها دون علمها لمدة 14 عاما.وأوضحت تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر أمس (الأحد)، تحت عنوان «موظفة مستقيلة راتبها مستمر لمدة 14 عاما دون علمها»، أن الموظفة تم طي قيدها بتاريخ 12-11-1422هـ لاستقالتها، وتباعا لذلك اتُخذت الإجراءات الرسمية وإبلاغ مكتب التأمينات الاجتماعية بمكة المكرمة الجهة المختصة باستبعاد المشتركة من سجلاتها، ومنذ قرار طي قيدها لم يُصرف لها، وذلك وفقا لسجلات برنامج شؤون الموظفين بالإدارة. وبادرت الإدارة بإرسال جميع الخطابات المطلوبة للجهات كافة التي استفسرت عن قضية الموظفة السابقة من منطلق سلامة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة.من جهته، أكد زوج المعلمة عبدالعزيز الحازمي أن «التعليم» لم يبلغ التأمينات بطي قيد زوجته إلا بعد أن تقدمت بشكوى ضدهم، مبينا أن التأمينات أرسلت مندوبها بخطاب استفسار عن القضية وظهر له أنها مستقيلة منذ 14 سنة، بعد ذلك أرسل التعليم خطابا للتأمينات بإيقاف الاستقطاع الشهري.وطالب الحازمي بحق زوجته في حرمانها من التعيين طيلة 14 سنة، ومن كل الوظائف التي تقدمت عليها بسبب عدم إبلاغ «التعليم» التأمينات بالاستقالة واستمرار الاستقطاع من المالية كل هذه السنوات.