أقام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مأدبة سحور في نخيل العذيبات بالدرعية، لعدد من سفراء دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي.حضر المأدبة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ووزير السياحة الكيني نجيب بلعلا. كما حضرها الشيخ جميل الحجيلان، والدكتور محمد السويل، والدكتور عبدالله الدباغ، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق، وعدد من شخصيات المجتمع.