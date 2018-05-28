واس (السيح)تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج في العاشر من شهر شوال القادم، في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1439 - 1440 هـ، عبر رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد: http://rbu-admit.edu.sa/ ويستمر القبول حتى يوم (الثلاثاء) 19- 10 - 1439 هـ.
وتتيح بوابة القبول الإطلاع على الدليل الإرشادي والتعرف على التخصصات المتاحة وشروط القبول فيها، وتعبئة طلب الالتحاق بالجامعة عبر الإنترنت في الوقت المحدد، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول وفق برنامج زمني مجدول، لتوفير الوقت والجهد على الطلاب من مشقة الحضور لمقر الجامعة بمدينة السيح، كما تسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.