توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، استمرار تأثير المنخفض المداري بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الخرخير والربع الخالي، إضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.