مع بداية شهر رمضان من كل عام يتجه الشباب في محافظة الشملي إلى استغلال وقت فراغهم بممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم وإقامة الدوريات التنافسية، وتجد الاستعدادات تبدأ مبكرة لهذه الدوريات من خلال تجهيز الملعب وتشكيل اللجان وتوزيع الفرق المشاركة لضمان نجاح البطولة والتي تبدأ فعالياتها من بعد صلاة التراويح، حيث تم افتتاح بطولة الوفاء على ملعب مركز فيضة بن سويلم بمحافظة الشملي والتي تحظى بدعم جماهيري وحضور إعلامي كبير.



وأوضح مدير بطولة الوفاء الرمضانية سويلم إبراهيم أن إقامة هذه البطولة تأتي للعام الثالث على التوالي بقرية فيضة بن سويلم وتهدف إلى فتح مجالات رحبة لممارسة الهوايات والرياضات المحببة (كرة القدم) في تنظيم احترافي وكرنفال مميز، وأضاف أن البطولة يشارك بها 6 فرق وتم تقسيمهم لمجموعتين وتستمر إلى 18 رمضان بحفل نهائي يحضره عدد من الشخصيات والأعيان، مؤكدا أن بطولة هذا العام تحمل اسم عضو المجلس البلدي بالشملي عيد السويلم نظير الدعم اللا محدود للنشاط الرياضي والبطولات السابقة.