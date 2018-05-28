أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات يبرز دورها في الإختبارات الصعبة والتحديات الكبيرة كسند للأشقاء، مشدداً على أن الإمارات يعوّل عليها.



وكتب في تغريدات على حسابه في «تويتر»:«أن الإمارات مكوّن من شراكة تسعى لحفظ المنطقة وأمنها، شراكة لا تتحمل الإرتباك والرشى والإرتزاق بل تقوم على الثقة والمصداقية والعزم».



وأوضح أن عهد الإمارات ضمن التحالف العربي أن تكمل المهمة في اليمن بعودة الدولة والإستقرار، قائلاً «في الميادين يثبت أبنائنا كل يوم أنهم الصديق والحليف الصدوق والقادر، والإساءات التي تطال الإمارات وقيادتها ماهي إلا تصرفات السفيه العاجز».



وأضاف "سيكتب التاريخ وبحروف من ذهب أن الإمارات تحملت مسؤولياتها في أمن المنطقة بصدق وشرف، وكانت عند عهدها قولا وفعلا، وتحملت ما تحملته من سهام العاجز والفاجر، وطني الإمارات يعوّل عليه، صادق مع نفسه وصادق مع أشقائه."