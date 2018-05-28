9 ملايين ريال غرامة على عضوي «وقاية»

صعد مؤشر السوق الموازية «نمو» أمس (الأحد)، 60 نقطة بنسبة 2%، ليغلق عند 3.106 نقاط، بتداولات بلغت 507.4 ألف ريال.وهبط مؤشر سوق الأسهم الرئيسي أمس 71 نقطة بنسبة 0.9%، ليغلق عند 7.967 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.06 مليار ريال، هي الأدنى في 9 أشهر، منذ سبتمبر 2017.وعلى صعيد مستجدات الشركات، أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) تلقيها خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بخصوص عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظاما. وقررت المؤسسة منع الشركة من قبول مكتتبين جدد، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين واستمرار الشركة بالالتزام بما ورد في خطاب الإنذار النهائي السابق من المؤسسة.وافق مجلس إدارة شركة «المراعي» على خطة الأعمال الخمسية للفترة 2019-2023، التي تعتبر الخطوة الأولى نحو «المراعي 2025».وأوضحت الشركة في بيان لها أن استعراض الخطة أكد أن البنية التحتية من حيث العمليات والأفراد والنظم، موجودة لتمكين الشركة من مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق طموحها على المدى الطويل.وأشارت إلى أنه من المخطط أن يصل مستوى الاستثمار الرأسمالي خلال الفترة 2019 - 2023 إلى 10.6 مليار ريال، بما يتماشى مع دورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة التي تتطلب استثمارات أقل توسعًا وتركيزًا على المزيد من الكفاءة والاستدامة.أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد شخصين؛ لقيامهما أثناء عضويتهما في مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بالتداول بناء على معلومة داخلية متعلقة بسهم الشركة.وتضمن قرار اللجنة توقيع عدد من العقوبات عليهما، وإلزام الأول بدفع 8.44 مليون ريال إلى حساب الهيئة، وإلزام الثاني بدفع 1.13 مليون ريال، إضافة لفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنعهما من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 سنوات. وانتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة 6 من لائحة سلوكيات السوق.