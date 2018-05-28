استخدم علماء جامعة سوانزي البريطانية الشاي الأخضر للحصول على جسيمات نانوية قادرة على تدمير جميع أنواع الخلايا السرطانية في الرئتين عند إضاءتها بأشعة الليزر، وتحتوي أوراق الشاي على مواد نشطة بيولوجيا: بوليفينول وفيتامينات ومضادات الأكسدة، أي يمكن استخدامها في إنتاج نقاط كمومية غير سامة. ويعمل البوليفينول كعامل استقرار ويسهم في تكوين جسيمات كروية الشكل من أملاح المعادن. لذلك، مزج العلماء مستخلص الشاي مع دقائق كبريتات الكادميوم وكبريتيد الصوديوم، ثم تم تحضير المحلول من أجل الحصول على نقاط كمومية مقاسها 2-5 نانومترات.وبحسب موقع «روسيا اليوم» اختبرت هذه الجسيمات النانوية على الخلايا السرطانية في نسيج الرئة، وتبين أنها قادرة على التوغل داخل الخلايا السرطانية والارتباط بها وتدميرها تماما، ما يؤدي إلى تقلص حجم الورم الخبيث بنسبة 80%.