كاد غباء رجل أمريكي أن يقضي على حياته وحياة زوجته، وتسبب في تعرضه لجروح خطيرة بالرصاص، بعدما خبأ مسدسه في فرن مطبخه دون أن يخبر زوجته التي قامت بتشغيل الفرن دون أن تعلم بوجوده فيه وفوجئت بأصوات إنفجار الذخائر، بحسب ما ذكره موقع «24» الإماراتي نقلاً عن صحيفة محلية في ولاية «أوهايو»، إذ خبأ «روبن غارلوك» مسدسه في الفرن بسبب قدوم أطفال إلى منزله، على ما أوضح الشرطي واين ماكي إلى صحيفة «ذي فينديكايتر» وأوضحت الصحيفة أن زوجة غارلوك شغلت الفرن بعد ذلك لإعداد الطعام وبسبب الحرارة انطلقت رصاصة أولى من المسدس فهب غارلوك لينتشل المسدس الحامي جدا فانفجرت الذخائر التي كانت فيه وأصيب الرجل البالغ 44 عاما في الكتفين برصاصتين وشظايا رصاص.