تسببت مزحة نشرها طالب أمريكي بحرمانه من التخرج في مدرسته الثانوية، بعد نشره إعلانًا على موقع «كريغ ليست» عرض فيه مدرسته للبيع بنحو 12 ألف دولار، وحسب موقع كانوي الإخباري تسببت صيغة الإعلان بورطة كبيرة للطالب مع الشرطة؛ حيث ذكر في سبب بيع الإعلان فقدان العديد من الطلاب القادمين إليها، وتم الإبلاغ عن هذا الإعلان واعتباره تهديدا محتملا؛ وهو ما استدعى تدخل السلطات المحلية.وذكر موقع روتانا أن الطالب الذي يدعى شيلي (18 عاما) اعتذر عن هذه المزحة، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة أو التهديد فالتعبير خانه عند كتابته للإعلان، لكن الشرطة استدعته للتحقيق بعدما تعقبت مصدر الإعلان كما قررت إدارة المدرسة حرمانه من التخرج هذا العام.