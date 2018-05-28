حذّرت دراسة أمريكية حديثة أجراها علماء أعصاب بجامعة بوسطن الأمريكية ونشرت نتائجها في دورية (Neurology) العلمية، من أن النوم لأكثر من 9 ساعات في الليلة يزيد فرص الإصابة بالزهايمر وخرف الشيخوخة. وفحص فريق البحث سجلات البيانات الطبية لأكثر من 5 آلاف و209 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و62 عاماً، وطُلب من المشاركين تدوين ساعات النوم في الليل، وجد فريق البحث أن الأشخاص الذين ينامون بشكل منتظم أكثر من 9 ساعات يومياً، كانوا أكثر احتمالاً للإصابة بالزهايمر بمعدل الضعف، مقارنة مع أولئك الذين ينامون بمعدل ساعات طبيعي يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات.وقالت قائد فريق البحث أستاذ علم الأعصاب الدكتورة سودها سيشادري إن «الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة يومياً قد يحتاجون لتقييم ورصد لمشكلات التفكير والذاكرة».