يبدو أن فتيل الخلاف بين التونسية درة وفريق عمل مسلسل «نسر الصعيد»، الذي يعرض حالياً على قنوات عدة، لم يقف عند حدود الأجواء المشحونة مع منافستها عائشة بنت أحمد، بل امتد ليطال القائمين على تتر العمل والمونتاج النهائي، إذ كشف المنتج ​جمال العدل​ أن درة طالبت بحذف اسمها من على تتر مسلسل «​نسر الصعيد​» وفقاً لـ«نشرة الفن»، بعدما وضع اسمها والممثلة المصرية ​وفاء عامر​ بجانب بعضهما في لوحة واحدة لمقدمة العمل، بعد بطله الممثل المصري ​محمد رمضان​.وأضاف العدل «من وجهة نظري أن وفاء عامر أهم منها، ففي بداية الأمر تعاقدنا مع درة قبل وفاء عامر، ولكن بعدما تعاقدنا مع وفاء عامر كان لابد من كتابة اسمها قبل درة، ومع ذلك تعمدت ظهور الاسمين معا في لوحة واحدة، وهو ما أثار غضب درة وفضلت عدم وضع اسمها نهائياً».المسلسل من بطولة محمد رمضان، درة، وفاء عامر، عائشة بنت أحمد، سيد رجب، عايدة رياض، محمد عز، عماد زيادة، وغيرهم، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.