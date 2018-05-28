أصابت لدغة حشرة من نوع «القراد»، مراهقة بفقدان الذاكرة 3 سنوات، عندما تعرضت إلى لدغة في عمر 14 عاما، فتحولت إلى حالة أشبه بحالة «الزومبي»، فلم تكن تتحرك أو تتكلم بحسب تقرير نشره موقع «ديلي ميل»، قال فيه: إن دانيكا ماكدوغال لم تعد تتذكر، وأن آخر ما تتذكره تلك الحشرة وكلبها حين كانت تسير برفقته شمال سيدني، وتعرضت للدغة «الموت» التي نقلت لها «داء اللايم»، فأصبحت مريضة بشكل خطير، وتطورت حالتها الصحية بشكل سريع؛ لأن هذا المرض لم يعترف به أو يعالجه الأطباء في أستراليا، ولم يتم تشخيصها لمدة طويلة.