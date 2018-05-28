أعلن خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون أمس (الأحد) أن نحو 20 ألف صاعقة ضربت المملكة المتحدة، خلال عاصفة رعدية قوية هبت ليلا، وأن أحد مطارات لندن أبلغ عن اضطرابات في الرحلات الجوية بعد تلف أحد أنظمة إعادة تزويد الطائرات بالوقود. وقال مطار لندن ستانستد إن صاعقة أخرجت نظام التزود بالوقود من الخدمة لفترة من الوقت صباح الأحد، مشيرا إلى أن المهندسين وجدوا في الموقع وتمكنوا من استعادة النظام حاليا، لكن قد تظل الرحلات عرضة للتحويل أو التأخير أو الإلغاء.وتشهد بريطانيا عطلة نهاية أسبوع طويلة، ولم تستطع شركة طيران «ريان إير» أن تحدد عدد الرحلات، التي تأثرت بهذا الأمر في المطار، لكن تم توفير خدمة استرداد كامل لقيمة التذاكر للبعض، وقال خبير الأرصاد الجوية تشارلي باول إن المعلومات تشير إلى حدوث «ما بين 15-20 ألف صاعقة في المملكة المتحدة خلال فترة الليل».