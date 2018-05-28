أطلق مركز مبادرات مسك التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية) أمس الأول فعاليات «مسك جدة التاريخية»، التي تستمر خلال الفترة من 10-18 رمضان 1439 الموافق 26 مايو - 3 يوليو 2018، بهدف إبراز أهمية المنطقة تاريخياً، والحث على المحافظة عليها كونها إحدى المناطق التراثية المعتمدة عالمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إضافة إلى ربط المجتمع بالعادات الأصيلة، والأجواء العائلية فيها، عبر إعادة إحيائها بفعاليات وأنشطة ثقافية، وتعليمية، في أجواء إبداعية فنية ملهمة بحضور المهتمين، وجميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.وستُمكن فعاليات «مسك جدة التاريخية» ريادة أعمال الشباب والشابات من خلال دعمها لمشاريعهم الصغيرة المتوزعة في مسار الفعاليات، هذا بالإضافة إلى توظيف مجموعة كبيرة منهم أثناء إقامة الفعاليات، وإتاحة الفرصة لهم لاستثمار أوقات فراغهم.وتتوزع برامج «مسك جدة التاريخية» التي ستقدم لسكان العروس وزوار جدة خلال شهر رمضان المبارك عبر 9 فعاليات (جناح مسك، والحكواتي، والسوق، والمكتبة، والمتحف، ومنطقة الفنون، ومنطقة الطفل، ومسرح الشارع، والألعاب الشعبية).