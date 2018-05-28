أكمل فريق «ديفرنت» لتعديل السيارات والدراجات النارية 10 سنوات على تأسيسه، واحتفى أخيراً بمواجهة الرتابة الكلاسيكية بالتعديل والتطوير، تزامناً مع حصولهم على المركز الأول في مسابقة تعديل فئة السيارات الكلاسيكية، التي أقيمت في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي.وقال بندر العمري مؤسس الفريق: «بدأنا بـ10 أشخاص متخصصين في السيارات المعدلة في 2009، وأصبحنا اليوم 300 عضو نشارك في العديد من المعارض المحلية وصولاً للمهرجانات الدولية، حصلنا أخيراً على المركز الأول وللسنة الثالثة على التوالي بفئة السيارات المعدلة من دولة الإمارات».وقال لؤي السليماني (صاحب السيارة الحائزة على المركز الأول): «أمضيت في هذا المجال 10 سنوات، وهذه السيارة كانت الـ18 التي عدلتها خلال 90 يوماً، سعيد برؤية ثمرة نحاجي وحصولي على هذا المركز الذي لن أتنازل عنه».فيما قال المشرف العام على فريق «ديفرنت» بندر الصانبي: «لدينا قدرات هائلة من الشباب السعودي، ومن المهم صقل طاقاته واستثمار مواهبه وتوجيهها إلى الطريق الصحيح، والفريق يضم تحت مظلته العديد من المواهب في مجالات الرسم والتصوير والغناء، وليس قاصراً على تعديل السيارات والدراجات النارية».وكان من بين المشاركين نجم الراب الشهير «كلاش»، الذي لفت الأنظار بالعروض التي قدمها مع الفريق.