تجيء الأخبار الواردة من مواقع المواجهات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في مناطق الحديدة والمناطق الممتدة بين حرض وصعدة لتؤكد بأن صوت الشرعية الساعي لعودة الاستقرار إلى اليمن وجمع شتات الشعب اليمني على رؤية وطنية واحدة هو الصوت الأكثر قابلية من الشعب والأكثر تأثيراً فيهم.فبعد سنوات من تغلغل الغزو الفارسي متدثراً برداء الحوثي، انتبه الشعب وأيقن تماماً أن خلاصه سوف يكون في التخلص من هذا الخطر المحدق والإرهاب العميل الذي أراد أن يحول اليمن شعبا ودولة مستعمرة له.إن كل المؤشرات الآن تقول بأن القوى القائمة من تحالف الشرعية مع المقاومة الوطنية والفصائل التي تتبع الحرس الجمهوري سابقا مدعومة بقوة التحالف العربي، سوف تصنع بتحالفها نهاية سعيدة لهذه الحرب الشرسة التي فخخ بها الحوثيون نسيج المجتمع اليمني وحاولوا أن يسيطروا عبرها على كل مفاصل الدولة.ولكن العدل وصوت الحق انتصرا، وسوف يعود اليمن لليمنيين غصباً عن إرادة الفرس الاستعمارية العدوانية.