فبعد سنوات من تغلغل الغزو الفارسي متدثراً برداء الحوثي، انتبه الشعب وأيقن تماماً أن خلاصه سوف يكون في التخلص من هذا الخطر المحدق والإرهاب العميل الذي أراد أن يحول اليمن شعبا ودولة مستعمرة له.
إن كل المؤشرات الآن تقول بأن القوى القائمة من تحالف الشرعية مع المقاومة الوطنية والفصائل التي تتبع الحرس الجمهوري سابقا مدعومة بقوة التحالف العربي، سوف تصنع بتحالفها نهاية سعيدة لهذه الحرب الشرسة التي فخخ بها الحوثيون نسيج المجتمع اليمني وحاولوا أن يسيطروا عبرها على كل مفاصل الدولة.
ولكن العدل وصوت الحق انتصرا، وسوف يعود اليمن لليمنيين غصباً عن إرادة الفرس الاستعمارية العدوانية.