بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، ورئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلديهما، ورئيس جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الدكتور مولاتو تشومي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرؤساء الـ3، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، ولحكومتي وشعبي أثيوبيا ونيبال الصديقين اطراد التقدم والازدهار.