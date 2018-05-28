افتتح وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف أمس (الأحد) انطلاقة اجتماعات لجنة المشورة الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33 للعام القادم، لوضع وصياغة البرامج الفكرية والأدبية للمهرجان, بحضور عدد من المفكرين والأدباء وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام.وفي مستهل اللقاء رحب وزير الحرس الوطني بالمشاركين, منوهاً بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لمهرجان الجنادرية، مشيراً إلى أن المملكة تعيش مرحلة تاريخية مفصلية بقيادة حكومتنا الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030 وما أولته من اهتمام لتعزيز المكون الثقافي الذي يعكس تراثنا وأصالتنا.وأكد أن من أهم أهداف المهرجان في شقه الثقافي العمل على مد جسور التواصل بين المثقفين والأدباء والمفكرين في المملكة ونظرائهم في العالم، إذ أوكلت صياغة برامجه الثقافية بمشاركة نخبة من المفكرين والمتخصصين من خلال المشورة الثقافية في كل عام لصياغة البرامج الثقافية، واختيار الشخصية المكرمة.وقال إنه انطلاقاً مما يمثله المثقفون والمفكرون كل في مجاله حرص المهرجان أن ينطلق البرنامج الثقافي من خلالهم وعبر مناقشاتهم واقتراحاتهم وما يقدمونه من أوراق عمل للجنة الثقافية، ومن رؤى وأفكار وبرامج سيكون لها انعكاس إيجابي على تميز وإثراء وتنوع البرنامج الثقافي للجنادرية 33 .بعد ذلك بدأت جلسات عمل اللجان بالمشورة الثقافية للمهرجان، التي تستمر ثلاثة أيام بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.