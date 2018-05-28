أخلت إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، مساء أمس (الأحد) 500 نزيل بفندق مكون من عشرة طوابق بشارع إبراهيم الخليل بحي المسفلة، إثر نشوب حريق تسبب في إصابة رجل وثلاث نساء بحالة هلع وخوف.وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، فإنه تم التعامل مع المصابين عن طريق فرق الانقاذ وإنزالهم إلى منطقة آمنة لتلقى العلاج بواسطة فرق الهلال الأحمر بموقع الحادثة.وأضاف أن النيران اندلعت بعدد من الأسرة بملحق للفندق نتج عنه كثافة أدخنة، وعلى الفور تم إخلائه احترازيا لسلامة قاطنية، وباشرت فرق الاطفاء عمليات إخماد الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون امتداده لأروقة الفندق، دون تسجيل آي اصابات أو خسائر بالأرواح، بينما عمد المختصين في التحقيق بمباشرة أعمالهم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.