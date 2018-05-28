قدم عضو شرف نادي الاتحاد خالد بن محمد بوبشيت الدولي لاعب الفريق الأول لكرة الطاولة بنادي الاتحاد عبدالعزيز العباد اليوم (الإثنين) مكافأة مالية عقب تحقيقه المركز الأول في البطولة المفتوحة لكرة الطاولة، والتي احتضنتها صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام، بعدما تجاوز نظيره البحريني محمد عباس.



من جانبه شكر العباد عضو شرف الاتحاد خالد بوبشيت على ذلك الدعم غير المستغرب من قبله، والتي سبق وأن قام بمثلها، وأضاف: بحول الله تعالى أقدم في الموسم القادم جهد أكبر سواء على صعيد المنتخب السعودي أو نادي الاتحاد لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات الواحدة تلو الأخرى.



فيما أكد عضو شرف الاتحاد خالد بوبشيت بأن تكريمه للعباد واجب عليه، كونه أحد أهم النجوم الذين يخدمون الوطن من خلال لعبة كرة الطاولة، وضم البطولة المفتوحة إلى سلسلة بطولات وانجازاته التي حققها سابقاً. وأضاف: من الواجب الوقوف مع اللاعبين الذين خدموا النادي وذلك التكريم يعتبر أقل شيء أقدمه للاعب الذي أتمنى له التوفيق ولنادي الاتحاد في جميع ألعابه المختلفة بما فيها كرة القدم.