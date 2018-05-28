أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن التقدم الذي يُحرزه الجيش الوطني اليمني في بلاده، يهيئ ‏لنصرٍ وطني عام وشامل، وينهي انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ويضع حدًا ‏للمتمردين ويعجل بنهاية الحرب وتحقيق السلام في اليمن.وأشاد بن دغر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية بالانتصارات المتلاحقة ‏والكبيرة التي يُحرزها الجيش اليمني، في ‏جبهات القتال بالساحل الغربي، ومحافظات تعز، و‏لحج، والبيضاء، ومأرب، والجوف، وصعدة، بدعم وإسناد ‏من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.‏وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الانتصارات قوضت قدرات العدو وقربت من أجله، مثنيًا على ‏جهود الجيش الوطني وتضحياته وتصميمه على تحقيق التقدم نحو مواقع العدو والاستيلاء ‏عليها، وتغيير سير المعارك لصالح الشعب اليمني والبلاد.