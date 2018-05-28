«عكاظ» (عدن)أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن التقدم الذي يُحرزه الجيش الوطني اليمني في بلاده، يهيئ لنصرٍ وطني عام وشامل، وينهي انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ويضع حدًا للمتمردين ويعجل بنهاية الحرب وتحقيق السلام في اليمن.
وأشاد بن دغر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية بالانتصارات المتلاحقة والكبيرة التي يُحرزها الجيش اليمني، في جبهات القتال بالساحل الغربي، ومحافظات تعز، ولحج، والبيضاء، ومأرب، والجوف، وصعدة، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.
وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الانتصارات قوضت قدرات العدو وقربت من أجله، مثنيًا على جهود الجيش الوطني وتضحياته وتصميمه على تحقيق التقدم نحو مواقع العدو والاستيلاء عليها، وتغيير سير المعارك لصالح الشعب اليمني والبلاد.