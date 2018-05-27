أكد نيمار مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم أنه "ليس جاهزا 100%" بعد الجراحة التي خضع لها لمعالجة كسر في مشط القدم، لكنه أكد في الوقت ذاته جاهزيته للعب في كأس العالم.وقال نيمار للصحفيين في مقر تدريبات المنتخب في ريو دي جانيرو «لست جاهزا بعد بنسبة 100%. الأمر يحتاج لبعض الوقت».وتابع «ما زلت أشعر بالخوف قليلا، لكن أمامنا بضعة أيام قبل بدء مشاركتنا».وجاء كلام نيمار قبل ساعات من توجه المنتخب البرازيلي إلى إنجلترا لمتابعة استعداداته لكأس العالم.وتابع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي «أحتاج إلى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف، ولكنني جاهز للعب ولا شيء يمكن أن يوقفني عن ذلك».ولم يلعب نيمار (26 عاما) منذ تعرضه إلى إصابة في مباراة سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط اضطرته إلى الخضوع إلى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل عشرة أيام في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.وأضاف أغلى لاعب في العالم «أشعر بأنني جيد بدنيا، وأن قدمي على ما يرام. بالطبع يجب أن أتكيف مع بعض الأمور لأنني ما زلت أشعر بعدم راحة، إلا أن ذلك لن يمنعني من اللعب».وأوضح «أن اللعب في كأس عالم للمرة ثانية حلم، وآمل أن لا يتوقف مرة أخرى».وخاض نيمار غمار مونديال 2014 في بلاده لكنه تعرض إلى إصابة خطيرة في الظهر في ربع النهائي ضد كولومبيا أبعدته شهوراً عدة عن الملاعب. ولقيت البرازيل في نصف النهائي خسارة فادحة أمام ألمانيا 1-7.وتخوض البرازيل مباراتين وديتين قبل انطلاق مونديال روسيا في 14 حزيران، فتلعب مع كرواتيا على ملعب انفيلد الخاص بنادي ليفربول الإنجليزي في 3 منه، ثم ضد النمسا في فيينا في العاشر من الشهر ذاته.ووقعت البرازيل حاملة الرقم القياسي بخمسة ألقاب في الدور الأول من المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا.