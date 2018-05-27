نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب إلى المستشفى اليوم (الأحد) لمعالجة هبوط في ضغط الدم وإرهاق، بعد أن كان خرج منه قبل نحو ثلاثة أسابيع، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.وأعلن جيم مكغراث على تويتر أن «الرئيس السابق في حالة وعي ولا يعاني من أي انزعاج»، مضيفاً أن بوش الأب سيبقى على الأرجح قيد المراقبة لبضعة أيام في مستشفى «ساذرن ماين هيلث كير» في ولاية ماين.وبين نهاية أبريل ومطلع مايو أمضى بوش الأب (93 عاما) أكثر من أسبوع في مستشفى في مدينة هيوستن في ولاية تكساس نقل إليه مباشرة بعد انتهاء مراسم دفن زوجته باربرا.