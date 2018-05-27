أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس خريجي العامين (1437 / 1438 هـ) و (1438/ 1439 هـ) للالتحاق بدورة التأهيل الضباط الجامعيين رقم (48) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمينة.واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن لا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) عاما لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) عاما، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وحائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد، وتشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية .كما اشترطت، أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة التخصصية واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية، وأن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية، وألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد، إضافة إلى أي شروط أخرى تضعها الكلية.ودعت الكلية المتقدمين إلى مراعاة التعليمات التالية:1 - سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم الخميس 16/ 9/ 1439 هـ الساعة 11 صباحاً وسيقفل التسجيل يوم الأربعاء الموافق 22 /9 /1439 هـ الساعة 10 صباحاً، علماً بأنه لن يقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية - على الرابط www.jobs.sa.2 - بالنسبة لخريجي التخصصات الطبية الحاصلين على شهادة الامتياز فإن سنة التخرج تحتسب من تاريخ حصولهم على شهادة الامتياز.3 - سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً وعلى المتقدمين متابعة الصحف المحلية ومنصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية.4 - تعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط.5 - على الطالب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة مع مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى.