أكد المدير الفني للمنتخب السعودي خوان انطونيو بيتزي على أهمية المباراة الودية التي سيخوضها الأخضر غداً (الإثنين) أمام منتخب إيطاليا، كونها أمام منتخب كبير سيمنحهم فائدة فنية ذات قيمة عالية، مبيناً أن عدم مشاركة إيطاليا في كأس العالم لا تقلل من قيمته وقوته كفريق مميز.



وبيّن بيتزي أن هدفه كمدرب من مباراة إيطاليا الودية هو تطبيق طريقة اللعب التي تعلمها اللاعبون في الفترة الماضية، رافضاً ربط نتائج المنتخب الماضية بجاهزية المنتخب.



وأوضح أن الأداء والمستوى هما ما يركز عليهما في الفترة الماضية، منوهاً بأن اللاعبين استوعبوا طريقة اللعب وحققوا نتائج فنية مرضية.