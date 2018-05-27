أصيب 16 عُمانياً اليوم (الأحد)، إثر تعرضهم لحادثة سير وانقلاب حافلة كانت تقلهم على طريق حرض شرق مدينة السيح في طريقهم لمكة المكرمة لأداء العمرة.واستقبلت أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمدينة السيح بمحافظة الخرج المصابين.وأوضح مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، أن الفرق الطبية باشرت جميع الحالات، وقدمت الخدمات العلاجية للمصابين، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لكل مصاب، مبينا أنه تم نقل حالتين لمستشفى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسيح.وأشار إلى أنه بعد تنفيذ عمليات الفرز الأولية للحالات، اتضح أن الإصابات تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وحالة جميع المصابين المنومين بالمستشفى أصبحت مستقرة ومطمئنة.