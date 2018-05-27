سخر القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي، اليوم (الأحد)، من تصريحات رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، وحديثه حول انتصارات ميليشياته، واصفاً ذلك بـ«الفيلم الهندي»، ناصحا إياه بـ«عمل ريجيم» ليتمكن من الهرب عند اللزوم.وقال البخيتي مخاطبا الحوثي: «عندما تسارعون في الهربة، والانسحابات التكتيكية، سيرتاح الشعب منكم، المواطن أصبح واعياً أن استمرار سلطتكم خطر عليه وبؤس وشقاء وحروب ودماء مستمرة، خلاص يا محمد، ساعة الصفر دقت؛ اعمل ريجيم لتتمكن من الهرب عند اللزوم، أو جهز بطانيتك لتعود للسجن».. مضيفاً: «لا نجد أحداً من أولادكم في الجبهات؟، أنت تحشد عيال الناس يا حوثي وتذهب بهم للمحارق دون غطاء، لا يهمكم عدد الضحايا؛ المهم استمرار سلطتكم ولو بشلال مستمر من دماء البسطاء من الناس، أفكاركم المتخلفة أضاعت الدولة، وقتلت الشعب».وكشف البخيتي تخوفات كبيرة في صفوف الحوثي، ومطالبات من قيادات مليشياتهم بتوضيح أسباب الانكسار والهزائم في الساحل الغربي واقتراب الجيش الوطني وتشكيلات المقاومة من ميناء الحديدة.إلى ذلك، أبلغ سكان محليون في صنعاء «عكاظ» أن الميليشيا الحوثية استبدلت فتح المكبرات لأداء صلاة التراويح بإطلاق نداءات استغاثة لنجدتها بالمقاتلين، مبينين أن مشرفي الميليشيا في أحياء العاصمة صنعاء هددوا أئمة المساجد الذين رفضوا المناداة عبر المسجد للمواطنين بالدفع بأبنائهم لنجدة الميليشيا بالاعتقال.