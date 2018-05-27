اعترف زعيم الميليشيات الحوثية الإيرانية عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة عبر قناة «المشينة»، التي تروج لانتصارات وهمية، أن الشعب اليمني أجهض رهانات الميليشيات الإيرانية، وساهم في سقوط عدد من المحافظات في أيدي القوات الشرعية المدعومة من التحالف. واعترف الحوثي بالهزيمة، وعزا تراجع ميليشياته ميدانيا إلى أسباب موضوعية.وقال إن ميليشياته تراجعت كثيرا أمام الضربات الموجعة في الأشهر الأخيرة، مشيرا، خلال ظهوره الهزيل الذي حاول من خلاله استعطاف من لا يزالون يرتهنون لأجندته الإيرانية، إلى أن التعبئة الشعبية أصابت ميليشياته في مقتل، لتتلقى خسائر كثيرة في الجبهات الرئيسية.وواصل عبدالملك الحوثي هجومه غير المستغرب على سكان المحافظات الجنوبية من اليمن الموحد، وبلغة لا أخلاقية، تعكس تصرفاته وميليشياته التي باعت اليمن رخيصة للنظام الإيراني. ويظهر من كلمة الزعيم الحوثي الإيراني، أن المشاركة الفاعلة لبعض الألوية العسكرية التي يقودها أبطال من المحافظات الجنوبية، والتي نكلّت بميليشياته في جبهات الساحل، جعلته يظهر خلال كلمته المتلفزة بصورة بشعة، وبعبارات نابية، لا تعكس أخلاقيات كل من ينتمي للشعب اليمني، وإنما تأتي من كل من تخلوا عن عروبتهم وسلموا أنفسهم وبلادهم رخيصة لنظام الملالي في إيران.