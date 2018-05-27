أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه تواصل مع اللاعب محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، مشيراً إلى أن صلاح متحمس لاستكمال مسيرة البطولة والتميز.وقال الرئيس المصري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الأحد): «تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز».وأضاف: «أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز، وأننى أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفاءه على خير».