غيَّب الموت اليوم (الأحد) الشاعر والأديب العماني محمد الحارثي، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد صراع مع المرض، ونعته الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وعدد من المؤسسات الصحفية والأدبية العمانية والخليجية.ويعد محمد أحمد الحارثي من أبرز شعراء الخليج في التجربة الحديثة، وهو من مواليد مدينة المضيرب بسلطنة عمان، وحصل على بكالوريوس الجيولوجيا وعلوم البحار عام 1986.وكتب الحارثي الشعر العمودي، وقصيدة النثر، ونشر أعماله في دوريات عربية مثل مجلة (الكرمل) الفصلية الثقافية، ومجلة (مواقف) البحثية.ومن أبرز دواوينه الشعرية (عيون طوال النهار)، و(كل ليلة وضحاها)، و(أبعد من زنجبار)، و(فسيفساء حواء)، و(لعبة لا تُمل)، و(عودة للكتابة بقلم رصاص).كما ألف رواية بعنوان (تنقيح المخطوطة)، إضافة إلى كتابين في أدب الرحلات، وكتاب مقالات بعنوان (ورشة الماضي) في 2013.وحصل على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة في دورتها الأولى عام 2003، وجائزة الإنجاز الثقافي البارز في سلطنة عمان عام 2014.