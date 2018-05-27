توفي مواطن عُماني وأصيب 16 آخرين إثر انقلاب حافلتهم بسبب انفجار الإطار الأمامي على طريق الخرج ـ حرض، صباح اليوم (الأحد).وباشر الحادث مرور الخرج والهلال الأحمر، وجرى نقل 14 مصاباً إلى مستشفى الملك خالد، ومصابين آخرين لإحدى المستشفيات القريبة.وأوضح مستشفى الملك خالد بالخرج، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى واستدعاء كافة أطباء الجراحة والعظام والأشعة والمخ والأعصاب، حيث قامت الكوادر الطبية بالتعامل مع المصابين البالغ عددهم 12 رجلاً وطفلين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لكل مصاب، كما نُفِّذت عمليات الفرز الأولية للحالات.وكشفت عمليات الفرز أن الإصابات تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة لكافة، فيما أكد مدير المستشفى فهد بن محمد الممخور، أن حالة جميع المصابين ومستقرة ويتلقون العلاج اللازم.