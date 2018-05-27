وقَّعت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز بالخرج ممثلة في معهد البحوث والخدمات الاستشاريّة، أخيراً، اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.ووقع الاتفاقية عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، وعن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد.وأوضح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور مبارك الحربي، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون لتطوير الخبرات والكفاءات في مجال الأبحاث الخاصة بالإعاقة، والعمل على إثراء المعرفة في مجالات الوقاية والرعاية المتعددة، من خلال تطوير وسائل ومجالات البحوث ذات الصلة بالإعاقة، والتنسيق والتعاون في مجال البحوث والدراسات في حقول الإعاقة.كما تهدف إلى عقد المؤتمرات والندوات العلمية وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل بشأن القضايا التي تختص بالإعاقة، وإبراز حجم مشكلة الإعاقة وتصنيف حالاتها على مختلف المستويات التعليمية، والرفع من المستوى العلمي للبرامج التعليمية، وتحقيق كفاءتها وملاءمتها لذوي الإعاقة، وتوسيع وتطوير مختلف مجالات التعليم الجامعي لذوي الإعاقة.