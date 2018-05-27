قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الأحد)، بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في منطقة عكار بمحافظة الشمال ومنطقة الناعمة في محافظة جبل لبنان.وشمل التوزيع 656 عائلة سورية نازحة بواقع 3293 فرداً.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء السوريين، جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.كما وزَّع المركز 2000 وجبة إفطار صائم و550 سلة غذائية للنازحين من مناطق الجفاف والنزاعات إلى منطقة ابوكرشولا في ولاية جنوب كردفان، تستهدف 4750 نازحاً.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لكافة الدول والشعوب المتضررة والمحتاجة، ومنهم الأشقاء في السودان.