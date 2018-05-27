وقَّع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل ممثلاً بالمكتب الرئيس للضمان الاجتماعي، عقد شراكة مجتمعية مع مركز بناء الأسر المنتجة (جنى)، برعاية مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح العيّاد، يُقدم من خلاله المركز قروضاً ميسرة وبدون فوائد لمستفيدات الضمان الاجتماعي، بالإضافه إلى إيجاد نقاط بيع للأسر المنتجة.وجاء توقيع الاتفاقيه بحضور المشرف العام على قطاع الضمان الاجتماعي بحائل خالد العامر، ومديرة مركز الأسر المنتجة وفاء سعد العنزي، ومديرة مكتب الضمان النسوي عجايب مقبل الشمري، ضمن تعزيز المبادرات المجتمعية بفرع الوزارة بحائل.وأعرب فريح العياد عن شكره لمركز بناء الأسر المنتجة (جنى) على مبادرتهم الرائعة والمساهمة في مساعدة المستفيدات من الضمان الاجتماعي بالقروض الميسره بدون فوائد، لإيجاد حلول وفرص تساعد الأسر على التحول إلى أسر منتجة، وإيجاد منافذ تسويقية لهم.واعتبر العياد أن الاتفاقية تعزز من تحقيق القيادة والريادة في العمل المجتمعي المستدام، الذي يركز على خلق القيمة المضافة للمجتمع لإشراك جميع فئات المجتمع بالإدماج الاقتصادي والتنموي؛ وذلك لتحقيق اقتصاد قوي لبنات الوطن.وقدم شكره وتقديره للمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل، وجميع الزملاء والزميلات علی جهودهم وعملهم لكل ما يدعم برامج التطوير والمبادرة.