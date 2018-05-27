وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم العاشر من رمضان، 1454 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا والشحر و غيل باوزير وتريم وسيئون بمحافظة حضرموت، تستهدف 870 نازحاً و509 مرضى في المستشفيات، و75 من ذوي الاحتاجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.كما وزَّع المركز اليوم (الأحد) 200 سلة غذائية بمركز الأعلى في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 1200 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعاً.ووزَّع المركز أيضاً 1130 وجبة إفطار صائم في مديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، تستهدف 150 من أسر الجرحى والشهداء، و650 نازحاً، و300 مريضاً في مستشفيات المديريتين، و30 من ذوي الاحتياجات الخاصة.وفي ذات السياق، نفّذ المركز بالتعاون مع المكتب التنموي لمنظمة التعاون الإسلامي بالصومال، مشروع المساعدات الغذائية الرمضانية، الذي يشمل توزيع 24,684 سلة غذائية رمضانية، و240 طناً من التمور، استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الحكومة الصومالية ومساندة للشعب الصومالي.وأشرف وفد مشترك مكون من المكتب الإقليمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الصومال يرأسه مدير مكاتب مركز الملك سلمان في أفريقيا سعد بن مهنا السويد، والمكتب التنموي لمنظمة التعاون الإسلامي بالصومال يرأسه مدير المكتب محمد إيدلي صبري، على توزيع المساعدات التي شملت معظم مناطق الصومال واستفادت منها آلاف الأسر المحتاجة.