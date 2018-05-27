اعتمدت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية 9 مقاولين لتشييد مخيمات الحجاج العرب بمشعر عرفات البالغ عددهم لهذا العام نحو 380 ألف حاج، خلال المنافسة التي أعلنت عنها المؤسسة أخيراً وتقدم لها 20 مقاولاً، والتي فتحت مظاريفها اليوم (الأحد) في مقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود.وأكد عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على إدارة الحاسب الآلي والمسار الإلكتروني والخدمات الإضافية المطوف أحمد بن يحيى أحمد، أن المؤسسة تسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أنه تم الوقوف وبشكل ميداني على مستودعات المقاولين للتأكد من جاهزيتها للعمل وبكفاءة عالية من خلال توفر العمالة الكافية والمهندسين والفنيين المتخصصين.وبيَّن أنه تم التأكيد على أن تكون المخيمات مضادة للحريق من نوع BVC وبداخلها بلاك أوت لمنع حرارة الشمس، ويكون تشييدها بموجب قواعد إسمنتية 50×50، ومشدات من الأسلاك الحديدية وفقاً لمواصفات الدفاع المدني، مع الحرص على توفير مخارج الطواري وفقاً للمخططات المعتمدة من المكتب الهندسي بادارة المشاعر المقدسة.ولفت إلى أن المؤسسة ستقوم بتوزيع العمل على الـ 9 مقاولين الذين رست عليهم المنافسة للإسراع في التشييد خلال وقت وجيز.