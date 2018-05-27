ضخت شركة المياه الوطنية خدماتها عبر شبكات المياه إلى 11 حياً سكنياً وسط مدينة جدة ذات كثافة سكانية عالية بمنطقة الفيصلية، تقدر كثافتها السكانية بـ 800 ألف نسمة، بهدف تخفيض كميات المياه الموزعة عبر صهاريج للوصول إلى تحقيق الجودة العالية بأقل التكاليف التشغيلية أو الرأسمالية.واستهدفت المبادرة التي أطلقتها الشركة يوم أمس (السبت)، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، ومدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي، وعدد من المدراء التنفيذيين بالمنطقة والمحافظة، تخفيض كميات المياه الموزعة بواسطة الصهاريج وضخها عبر الشبكات لشريحة واسعة من عملائها في أحياء البوادي، والفيصلية، والخالدية، والمحمدية، والنعيم، والنهضة، والربوة، والروضة، والسلامة، والشاطئ، والزهراء، تخدم بشكل مباشر أكثر من 37 ألف توصيلة منزلية وعقار بمدينة جدة للأحياء المستفيدة.وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة تسعى من خلال تنفيذ جميع أعمالها إلى تحقيق الجودة العالية بأقل التكاليف التشغيلية أو الرأسمالية، مبيناً أن تنفيذ المبادرة جاء بجهد مشترك ومتكامل من فريق العمل في وحدة أعمال مدينة جدة وإدارتها التشغيلية، نتج عنها تخفيض 15,000 متر مكعب يومياً من المخصص للصهاريج بمحطة الفيصلية، وضخ الكمية بالشبكات للأحياء المستفيدة ما تعادل 8 في المئة من المخصص الإجمالي اليومي للأشياب.وأشار إلى أن معدل الإمداد بالمياه في جداول الضخ والنوبات تحسن بمعدل 15 في المئة بشكل إجمالي، بزيادة في فترات الضخ للأحياء المستفيدة الذي بلغ معدلات الضخ الكافي في بعضها، لافتا إلى أن عدد طلبات الصهاريج للأحياء المستفيدة قلت بمقدار 900 صهريج يومياً، ما يكفي الاستغناء عن 55,000 رحلة شهرية من الصهاريج في شوارع مدينة جدة، وخاصة في منطقة الفيصلية، مبيناً أن تقليل الاعتماد على الصهاريج سينعكس بشكل إيجابي على تخفيف الازدحام المروري بالمناطق والأحياء المستفيدة.