التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الأحد)، محافظ محافظة عمران اللواء الركن عبدالرحمن الصعر، وذلك في مقر المركز بالرياض.وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات الإغاثية والإنسانية، وكذلك المشاريع المتنوعة التي قدمها المركز لمحافظات اليمن ومنها عمران التي شملتها تلك المساعدات.وقدَّم محافظ عمران شكره للمملكة العربية السعودية التي قدمت الخير الكثير من خلال المركز في مختلف محافظات اليمن دون تمييز، مبيناً أن المساعدات العاجلة في اليمن كان لها الأثر الكبير في تخفيف الأوضاع التي يعانيها أبناء المحافظات جراء ما ارتكبته الميليشيات الحوثية.