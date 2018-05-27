وجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بإعداد دراسة لحصر مقومات محافظات المنطقة لتكون عاملاً مساعداً في إيجاد استراتيجية تكاملية تخدم المنطقة، لتُحقق رؤية المملكة 2030.كما وجَّه بأن يأخد فرع وزارة النقل بالمنطقة عند ترتيبه أولويات تنفيذ مشروعاته بمطالب الأهالي التي تم رصدها خلال جولاته على المحافظات.جاء ذلك خلال ترؤس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس المنطقة، الذي تمت فيه مناقشة خطة تشغيل وجاهزية محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة، ومدى جاهزية الطرق المحيطة بها لتتواكب والحركة المرورية المصاحبة لتشغيل رحلات القطار، فيما ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.