أنهى الحكم الدولي لكرة السلة حاتم الحازمي برنامج دبلوم إعداد مدربين الحكام في العالم، والذي أُختمم أخيراً في الهند، بمشاركة نخبة من أفضل مدربي العالم في مجال طرق التدريب، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات النظرية والعملية.وامتد التحضير للبرنامج ٣ أشهر متواصلة عن طريق الدراسات والاختبارات «أون لاين»، وذلك قبل اختتام البرنامج في الهند.من جهته، هنَّأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، الحازمي بالحصول على الدبلوم الذي يضعه بين مدربين النخبة للحكام لكرة السلة، مؤكداً أن حصول الحازمي على الدبلوم يُعد امتداداً لمسيرته، حيث يعتبر يعد من أفضل الحكام في آسيا، والمرشح لبطولة كأس العالم للشباب.