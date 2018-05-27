تشهد دورة هذا العام من سوق عكاظ ولأول مرة، فعاليات في عدد من مناطق المملكة تقام بالتزامن مع السوق الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال 1439 الموافق 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018.وستقام الفعاليات المصاحبة للسوق في مناطق المملكة خلال الفترة من 7-10 شوال 1439، وتشمل فعاليات توعوية هادفة لتسويق سوق عكاظ والدعوة لزيارة فعالياته الثقافية والتراثية التي ستقام في موقع السوق التاريخي بمحافظة الطائف.حيث تشهد العاصمة المقدسة فعالية «قوافل سوقي المجاز وذي المجنة التاريخية»، وتتمثل في استعراض إبداعي لقوافل السوق التجارية التاريخية، وعروض لقوافل الإبل المحملة بالبضائع والمصحوبة بالخيل المزينة في كل من سوق ذي المجاز وسوق ذي المجنة المتوجهة لسوق عكاظ، وقوافل تجوب الميادين العامة وأهم المواقع التاريخية بالعاصمة المقدسة تحكي بأسلوب شيق قصص التجارة القديمة وحالات توجه القوافل لسوق عكاظ قديما في محافظة الطائف.وتعكس هذه القوافل العادات والتقاليد التي كانت معروفة تاريخيا أثناء تجهيز الإبل وتحميلها وسير القوافل التجارية على الطرق التاريخية، وتحكي أيضاً الأساليب التي كانت متبعة عند التجار للترويح عن النفس وعناء السفر بالأهازيج مع التركيز في هذه الأهازيج على سوق عكاظ والدعوة لزيارته.فيما تشهد المدينة المنورة إقامة فعالية بمسمى «هيا إلى سوق عكاظ»، وهي فعالية تدعو الجمهور وتشجعهم للذهاب إلى سوق عكاظ في محافظة الطائف لمشاهدة الفعاليات التراثية والثقافية التي ستقام فيه، وتتضمن هذه الفعالية العديد من الأنشطة المتنوعة مثل العروض الفلكلورية والفرق الاستعراضية والأكروبات والمسابقات التفاعلية، التراثية الإبداعية.وتقام في محافظة جدة عدد من الندوات الثقافية الخاصة بتاريخ سوق عكاظ وعدد من الأمسيات الشعرية وعروض تاريخية حية تعكس هوية سوق عكاظ وأهميته لدى العرب، إضافة إلى عرض أدائي إبداعي تاريخي على مسرح مفتوح يتضمن فعاليات ثقافية تراثية تعكس هوية سوق عكاظ من خلال عمل مسرحي فني يقدم قصة لحالة البيع والشراء في سوق عكاظ، يسوق لزيارة فعاليات السوق في محافظ الطائف.وتقام في منطقتي الرياض والشرقية فعاليات ثقافية تراثية في عدد من الأسواق والميادين العامة تعكس هوية سوق عكاظ من خلال عمل مسرحي فني يقدم قصة لحالة البيع والشراء في سوق عكاظ، ويسوّق لزيارة فعاليات السوق، كما تشهد محافظة الطائف فعالية بمسمى «سوق عكاظ للفنون الأدائية» والتي تتضمن أنشطة أدائية ثقافية تراثية تعكس هوية سوق عكاظ في كل من الهدا والشفا ومتنزه الردف، وتشهد أيضاً فعالية أخرى بمسمى «سوق عكاظ للفنون البصرية» في الوسط التاريخي للطائف والتي تشمل على أنشطة متنوعة للفنون البصرية المتمثلة بالفنون التشكيلية والتطبيقية للحرف والصناعات اليدوية والتي تعكس هوية سوق عكاظ.