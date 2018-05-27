أطلقت وزارة الإسكان منصة «سكني» الإلكترونية التفاعلية التي توفر تفاصيل لجميع المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة منذ بدء برنامج «سكني» مطلع عام 2017، كما توفر المنصة العديد من الخدمات التفاعلية التي تتضمن كافة التفاصيل عن مشاريعها كالمواقع، والأسعار وعدد الوحدات السكنية، ونوعها، والمرافق الخدمية المتنوعة، إضافة إلى إمكانية تسجيل مواعيد لزيارة المشاريع واستكمال إجراءات الحجز النهائية في موقع المشروع.وتظهر صفحة تسليم المشاريع في الموقع الإلكتروني لبرنامج «سكني» جميع مشاريع الوزارة سواء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء «البيع على الخارطة» التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيت يتم عرض جميع المشاريع بالصور، مع تحديد المنطقة والمدينة ومتوسط الأسعار والأقساط الشهرية لكل وحدة سكنية، كما توفر المنصة إمكانية تحميل كتيبات «بروشور» تتضمن تفاصيل كل مشروع وصور له، أو للنماذج والتصاميم بجودة عالية.وتقدم منصة «سكني» التفاعلية تفصيلاً عن المشاريع بحسب المناطق والمدن التي توجد فيها، ما يتيح سهولة البحث وسرعة الحصول على المعلومة بشكل دقيق، مع إمكانية البحث عن الوحدات السكنية المطلوبة حسب النوع والمنطقة والسعر، وتتيح التعرف على كافة المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية، وإمكان حجز المواعيد لزيارة المشروع.وتوفر المنصة 45 مشروعاً للوحدات السكنية تحت الإنشاء «البيع على الخارطة» التي أعلنت عنها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى 20 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، وتمثل منصة «سكني» الإلكترونية خدمة مميزة لمستفيدي مشاريع وزارة الإسكان حيث تقدم لهم عرضا شاملا للمشاريع وفكرة وافية عن الأسعار لتساعدهم في الاختيار بين الوحدات المعروضة ومعرفة ما يتوفر في مناطقهم ومدنهم من مشاريع سواء المشاريع الجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء «البيع على الخارطة» والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، ويمكن زيارة المنصة التفاعلية، والاطلاع على تفاصيل المشاريع من خلال الرابط التالي: https://sakani.housing.sa/.