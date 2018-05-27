نظمت لجنة التنمية السياحية مهرجان «رمضان أملج أجمل» بالتعاون مع بلدية أملج ولجنة التنمية الاجتماعية وبصورة مغايرة عن النمط المعهود، حيث امتزجت فقراته بحديث الذكريات آخذة من الجنادرية لون ومن القدية لون، فتمازجت ألوانه بين طموح وأحلام الشباب الواعد، الذي يترقب إطلالة مشروع البحر الأحمر ويخطوا نحو 2030، والعراقة الممتدة جذورها من عبق الماضي وأصالة الحاضر ورؤية المستقبل، والذي رعاه محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء أمس (السبت)، انسجاماً مع توجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، وبحضور وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني، ورئيس بلدية أملج المهندس ناجي بن رمضان غبان، ورئيس المجلس البلدي نائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني، ومديري الإدارات الحكومية وأعيان المحافظة، وحضور كبير اكتظت به ساحات وأزقة وشوارع المنطقة التاريخية.وما أن وصل راعي الحفل حتى عزف السلام الملكي ثم تجول على الأركان المختلفة والمتنوعة من أركان الجهات المشاركة كالدفاع المدني، والصحة، ومكافحة المخدرات، والثروة السمكية، وغيرها، وكذلك بسطات الشباب للمقليات والبسطات الشعبية ومسرح فعاليات الأطفال وركن ألعاب الأطفال، وركن الجاليات العربية، وركن مطليات الذهب والفضة على طريقة الصاغه قديماً، وركن هواة تربية وبيع الطيور والأسر المنتجة، مستمعاً والحضور إلى شرح عن كل ركن من مختصه، ليعود إلى ركن القهوة الشعبية الذي صمم بطابع تراثي وعلى شكل سفينة السنبوك التاريخيه في جلساته وإضاءاته وديكوره، لتنطلق منها الفقرات المتنوعة بالقرآن الكريم مع القارئ خالد الشريف، ومقدم البرامج حسن الشريف الذي استضاف كبار السن في سردهم لقصص الذكريات، وبعض الشعراء في إلقاء بعض المقتطفات الشعرية والكسرات المتناسبة مع روحانية الشهر والحنين إلى الماضي ومشاركات الأطفال التي تحمل الطموح وتقتبس من كلمات ولي العهد صناعة الحلم والسعي لتحقيقه وفق رؤية المملكة 2030.وتخلل تلك الفقرات مقاطع مرئية على شاشة كبيرة عن رمضان زمان، وكذلك سحب على جوائز الحضور العينية التي تقدم بها الداعمون، إضافة إلى ما رصدته سياحية أملج.وقبل ختام الفعاليات التي استمرت لساعات، جاءت فقرة تكريم الرواد اليومية، حيث كرم محافظ أملج فيها عدد من قادة العمل المجتمعي والتطوعي وقدامى المعلمين والصحفيين السابقين، وتكريم الشاب نايف الفايدي الذي عكف أياماً وهو يقوم بتنظيف الشاطئ من تلقاء نفسه قبل أن تلتقطه كاميرا أحد المصورين.وفي الختام، أخذ راعي الحفل وضيوف المهرجان جوله في ركن الفن التشكيلي الذي يشرف عليه الفنان نواف القوفي، مستمعين إلى شرح منه عن اللوحات الفنية المعروضة في مبنى المالية الأثري.وأوضح محافظ أملج، أن ركن الفن التشكيلي سيكون مفتوح بالتزامن مع أيام المهرجان، موجهاً الشكر للبلدية واجتماعية أملج ولكافة الجهات المشاركة وفريق لجنة التنمية السياحية، في إنجاح المهرجان الذي شهد حضور كثيف في أول لياليه.