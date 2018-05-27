أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت منع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من اليوم (الأحد) بتاريخ 1439/9/12 الموافق 2018/5/27.وقالت "مؤسسة النقد" في بيان لها نشرته اليوم (الأحد) على موقعها الإلكتروني:إشارةً إلى إعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والمؤرخ في 1439/8/22 والمتضمن الإعلان عن تجاوز خسائر الشركة المتراكمة (50%) من رأسمالها المدفوع (200 مليون ريال) حيث بلغت الخسائر ما نسبته 74.5% من رأسمال الشركة.وإشارةً إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والمؤرخ في 1439/8/29 والمتضمن إعلان الشركة حصولها على موافقة المؤسسة على تخفيض رأس مالها.. وعليه، يكون رأس المال بعد التخفيض بلغ الحد الأدنى اللازم لمزاولة أعمال التأمين بحسب ما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتكون الخسائر المتراكمة على الشركة (49%) من رأس المال بعد التخفيض.وانطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين والمسئوليات المنوطة بها لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظًا لحقوقهم، وبناءً على البيانات المالية المقدمة من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية) ضمن التقارير المالية الإشرافية عن (الربع الأول من العام 2018)، والتي أظهرت انخفاضاً حاداً في هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب نظاماً، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2، والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) وتاريخ 1425/3/1، تعلن المؤسسة أنها قررت منع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1439/9/12 الموافق 2018/5/27.وتؤكد المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسؤوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.